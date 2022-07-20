Продуктовые наборы передают украинцам, которые сейчас больше всего нуждаются в помощи.

Волонтерский фонд "Украинская команда" в сотрудничестве с благотворительным фондом "Каритас" передали первые 20 тонн продуктовых наборов жителям Киевщины и Черниговщины, которые пострадали от войны.

Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в сотрудничестве с благотворительным фондом "Каритас", мы передаем продуктовые наборы украинцам, которые сейчас больше всего нуждаются в помощи. Это еда. По 6илограммов в одном наборе. Первая партия – 20 тонн. Поедет на Киевщину и Черниговщину к пенсионерам, многодетным семьям, внутренне перемещенным лицам, которые сейчас в беде. Помощь получат около 4000 семей", - заявил Палатный.

Он также сообщил, что уже готовится следующий гуманитарный груз, который будет распределен среди жителей других регионов, пострадавших от войны. И поблагодарил "Каритас" за поддержку Украины.

"Сегодня мы сплочены в главной цели – отразить нападение врага и защитить нашу землю. Я благодарен каждому, кто приближает победу Украины. Вместе с тем, кроме помощи армии, в поддержке нуждаются тысячи украинцев, которые пострадали от захватчиков. Задача "Украинской команды" – помочь людям выстоять. Спасибо друзьям – организации "Каритас" и лично господину Маркияну Стефанишину, которые сегодня горой стоят за Украину и помогают людям", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".