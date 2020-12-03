Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что это уголовное производство находится на особом контроле ОГ.

Расследование уголовного дела о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области и гибель 26 летчиков и курсантов университета Воздушных сил им. Кожедуба, находится на завершающем этапе.

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Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает пресс-служба ее Офиса.

«На особом контроле у нас уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу самолета Ан-26Ш и гибель 26 военнослужащих. Процессуальное руководство расследованием катастрофы осуществляют военные прокуроры Харьковского гарнизона. В этом деле кроме первоочередных следственных действий проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Расследование находится на завершающем этапе, и мы надеемся, что вскоре дадим обществу ответы», - отметила Венедиктова, находясь в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Краматорске.

Падение Ан-26: что известно о трагедии

Вечером 25 сентября в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел катастрофу военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

Государственное бюро расследований назвало четыре версии катастрофы самолета. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

28 октября правительственная комиссия назвала причины катастрофы самолета Ан-26Ш, главные из них - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

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Автор: Тамара Отовская