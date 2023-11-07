Нардеп от ЕС Владимир Арьев со ссылкой на надежный источник" распространил информацию о том, что Умеров якобы внес "представление на Ставку верховного главнокомандующего" об увольнении Залужного.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на фейковую новость о якобы "отставке" главнокомандующего Валерия Залужного.

"Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество - это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", - написал он в Facebook.

Министр отметил, что информационная война является составляющей российской агрессии против Украины.

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"Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня стоит сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство", - отметил Умеров.

Фейк об "отставке" Залужного

7 ноября нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев со ссылкой на "надежный источник" распространил информацию о том, что Умеров якобы внес представление на Ставку верховного главнокомандующего" об увольнении Залужного. Его сообщение подхватили российские каналы. Позже Арьев заявил, что удаляет предыдущий пост, сославшись на "многие другие источники", которые, по его словам, опровергли утверждения другого "источника".

Впоследствии советник главы ОП Сергей Лещенко назвал вброс Арьева об отставке Залужного "примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства".

"Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уст соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать. А когда этот фейк в очередной раз умрет своей смертью, порохоты будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего Сергея Лупанчука.

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