По словам Джейсона Кроу, США и Украина разделяют общую ценность - гражданский контроль над Вооруженными силами.

Отправленному в отставку генералу Валерию Залужному нужно отдать должное за годы его пребывания на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом во время визита в Киев сказал член постоянного специального комитета Палаты представителей США по разведке Джейсон Кроу, сообщает Интерфакс-Украина.

Конгрессмен от имени американского народа выразил "глубокую благодарность" Залужному, который в течение последних двух лет "возглавлял усилия по защите Украины, поддерживал своих солдат и делал это впечатляюще".

"Ему нужно отдать должное за его лидерство. В этом нет никаких сомнений", - сказал Кроу.

По его словам, США и Украина разделяют общую ценность - гражданский контроль над Вооруженными силами, которая "проверена временем и очень важна для любой демократии".

"И в рамках этого гражданские лидеры имеют право и обязанность выбирать тех лидеров, которые будут продвигаться. Мы понимаем, что после двух лет ожесточенной борьбы президент Зеленский ищет обновления и другого подхода, и это, безусловно, вполне в его праве, и мы поддерживаем это право", - отметил член Палаты представителей США.

Увольнение Залужного и назначение Сырского

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский. На этом посту он сменил генерала Валерия Залужного. Глава государства отметил, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

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