Сказала код от пустой карточки: в Сумах пенсионерка одурачила мошенника

Представившись работником одного из ведущих государственных банков мошенник напугал пенсионерку тем, что с ее счета якобы кто-то пытался снять деньги.

В Сумах 69-летняя женщина одурачила афериста под видом банковского работника, сказав ему коды доступа к своей карочке, с которой предварительно сняла все деньги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

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На мобильный летней сумчанки поступило смс-сообщение о якобы блокировке банком ее карточки. Чтобы уточнить информацию, она позвонила по указанному в электронном письме телефону. Однако с первых же слов разговора она поняла, что общается с мошенниками.

Представившись работником одного из ведущих государственных банков мошенник напугал пенсионерку тем, что с ее счета якобы кто-то пытался снять деньги, поэтому служба безопасности заблокировала карту. А чтобы восстановить доступ, ему якобы нужно немедленно знать все коды к карте пенсионерки.

«Женщина, которая буквально накануне сняла со счета всю пенсию, и достоверно зная, что срок действия карточки вот-вот закончится, а потому все равно документ нужно будет менять, спокойно сообщила всю запрашиваемую информацию, после чего «банкир» положил трубку», - рассказали в полиции.

Однако за несколько минут мошенник снова позвонил пенсионерке с вопросом, какая сумма хранится на счете клиентки.

На что пенсионерка уже открыто рассмеялась и ответила: «Именно столько, сколько ты зарабатываешь честным путем, и будешь получать в старости». После чего заблокировала карточку, чтобы ею злоумышленники не смогли воспользоваться в других целях.

Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева правоохранители задержали 23-летнего афериста, который в фиктивном обменнике обманул клиента на 50 тыс. евро.