Известная актриса призывает сограждан переходить на украинский язык.

Известная украинская актриса и общественный деятель Ирма Витовская выступила против русского языка в Украине. Она отметила, что нашим гражданам следует переходить на государственный язык, ведь он звучит намного лучше.

Своими мыслями относительно украинизации и русского языка в Украине Витовская поделилась в интервью на программе "Перо Фортуны".

По словам актрисы, русский язык очень динамичен, однако агрессивен. На нем хорошо ссориться, считает Витовская. Русский язык "эволюционировал в зоновскую модель", отметила артистка и добавила, что она сама органично общалась на этом языке почти до 20 лет. А до войны Витовская даже снималась в фильмах, где имела русские реплики.

Однако артистка выступает за то, чтобы сейчас украинцы говорили исключительно на государственном языке. Украинский, как отметила Витовская, очень благозвучный и звучит намного лучше русского. Однако ей очень обидно слышать, как украиноязычные люди почему-то начинают говорить на языке страны-агрессора.

"Украинский язык из гортани идет, он такой, как санскрит. И когда украинские звуки произносятся на русском языке, это ужаснейшее, что можно услышать... Это просто извращение", - отметила Витовская.

Актриса призвала украинцев вернуться к государственному языку и изучать украинский, если они его не знают. Когда человек переходит на русский, он много теряет. Украинцы "наделены" возможностью благозвучно произносить слова, однако почему-то выбирают агрессивную речь.

"Восточные украинцы, им сам Господь обострил такие гортани нижние. Они когда говорят, это так сексуально... Мне кажется, что украинец, который при западных территориях, где смягчения (языка - УНИАН) идет, когда он осваивает русский, он много теряет", - заявила Витовская.

Она говорит, что ей неприятно слышать разговоры девушек, которые имеют "украинские гортани", однако почему-то перешли на русский. Они теряют свою сексуальность, отметила Витовская и вспомнила цитату русского писателя Михаила Зощенко.

"Знаете, у Зощенко есть такая фраза: открыла рот и испортила купальник. Особенно когда это красивая девушка, и она начинает плохо говорить... Становится неприятно", - добавила актриса.

Путь к языку идет через принятие себя, через принятие государства, считает Витовская. Она призвала девушек переходить на украинский, ведь именно тогда и наши парни откажутся от русского.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Витовская и другие звезды были шокированы скандальным заявлением Снежаны Егоровой, которая призналась в "любви" к Путину.

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