Три года назад такая попытка уже была, но в последний момент кандидатуру Александра Зеленского тогда завернули.

Александр Зеленский - отец действующего президента - имеющий степень доктора наук, получил пожизненную стипендию Кабинета Министров Украины. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров Украины.

Указано, что пожизненную стипендию получают научно-педагогические работники за "выдающиеся заслуги в сфере высшего образования". Кроме Александра Зеленского в распоряжении Кабмина указано еще около сотни педагогов.

На сайте Государственного университета экономики и технологий (Кривой Рог) указано, что Александр Зеленский в 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему "методологические основы маркшейдерского обеспечения планирования и учета добычи в информационной системе управления рудным карьером". В 2009-2010 годах он был исполнителем гранта Президента Украины для одаренной молодежи по проекту "Разработка автоматизированной системы геолого-маркшейдерского обеспечения для рудных карьеров".

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Сегодня Александр Зеленский заведует кафедрой информатики и информационных технологий указанного университета. Он имеет 140 научных публикаций, является соавтором 4 монографий, постоянно участвует в международных научных конференциях.

Стипендия для Александра Зеленского

Как писал УНИАН, вопрос назначения пожизненной стипендии для Александра Зеленского поднимался еще в 2020 году. Но тогда из-за громкого скандала этого так и не произошло. Тогда отец президента заявил, что ему стипендия не нужна.

"Мне вообще лично ничего не надо. Я вообще не нуждаюсь в этом. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. Из нашего института выдвинули две кандидатуры - меня и еще одного человека. Таких, как я - полно по всей Украине. Это ежегодно вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского - оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат - вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не беден. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках", - заявил он тогда журналистам.

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