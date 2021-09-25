Александр Зеленский подытожил, что доволен своей жизнью.

Отец президента Украины Александр Зеленский зарегистрировался в Instagram, чтобы поддержать сына и защитить его от необоснованной критики.

Все свои посты Александр Зеленский посвятил семье.

После шквала негатива в комментариях мужчина решил выложить отдельное сообщение, в котором указал противникам Зеленского, куда им следует податься.

"Вот вы пишете, жалуетесь, меня обзываете, проклинаете Вову... И если вас что-то не устраивает, вам все не нравится, идите и сделайте лучше, а не тявкайте в интернете. Я зарегистрировался здесь не для того, чтобы выслушивать недовольство тех, кто не хочет даже по** с дивана поднять", – ответил старший Зеленский.

Читайте такжеПриняли за бомжа: пьяного Николаса Кейджа выгнали из ресторана (видео)Он добавил, что всю жизнь работал, чтобы жить так, как живет сейчас.

"И у меня, слава богу, все в порядке", – констатировал отец президента.

Как писал УНИАН, первая леди Украины Елена Зеленская в сентябре появилась на обложке юбилейного номера глянцевого журнала Elle Украина. Издание отмечает свое 20-летие.

В номере пообещали большое эксклюзивное интервью Зеленской, в котором она рассказала о своих проектах, "об отношении к формату и уровню полномочий первой леди, о встрече с Папой Римским" и о других моментах из жизни первой леди.

Ранее супруга президента опубликовала новые фото с инаугурации Зеленского. В этот же день Зеленская завела официальный аккаунт Instаgram первой леди государства. В био ее страницы Instagram так и подписано: новая первая леди. За сутки на него подписалось 370 тыс. человек.

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Автор: Виолетта Орлова