По словам Александра Зеленского, ему хватает зарплаты и пенсии.

Отец президента Украины, доктор технических наук и профессор Александр Зеленский попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предложили назначить пожизненную государственную стипендию.

Соответствующий проект указа президента Украины Кабинет министров вынес на заседание 2 сентября. Об этом свидетельствует трансляция заседания правительства.

Примечательно, что в итоге проект сняли с рассмотрения без обсуждения.

Стипендия для отца Зеленского: кто инициатор

Как пишет Обозреватель, идея присвоить стипендию Александру Зеленскому принадлежит временно исполняющему обязанности министра образования и науки Сергею Шкарлету.

Реакция отца Зеленского на присвоение стипендии

По словам Александра Зеленского, он не нуждается в этой стипендии.

«Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. С нашего института выдвинули две кандидатуры – меня и еще одного человека. Таких, как я – полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского – оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат – вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках», – отметил он, передает «Страна».

По его словам, до этого его кандидатуру подавали на заслуженного деятеля науки и техники, но он отказывался, а в этот раз решил не отказываться.

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Автор: Катерина Шварц