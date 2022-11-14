Под запрет попали даже легкие алкогольные напитки.

На территории города Херсон, освобожденного от российских оккупантов в конце прошлой недели с 14 ноября 2022 года запрещена продажа и изготовление алкоголя.

Как сообщает Херсонский городской совет в Telegram, соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая. Запрет будет действовать до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения или принятия документа об утрате действия данного приказа.

"С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины запрещается изготовление, перевозка, торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками", – говорится в сообщении.

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Также сказано, что контролировать соблюдение запрета будут представители подразделений Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, военной службы правопорядка, других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований, дислоцирующихся на территории населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

Украинские военные 11 ноября 2022 года зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон.

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