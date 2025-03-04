Данное решение позволит России добиться дальнейших успехов на поле боя, отметил один из военнослужащих.

Украинские военнослужащие, политики и мирные жители выразили тревогу и опасения в связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь, пишет Associated Press.

"Я чувствую себя преданным, но это чувство по какой-то причине не очень глубокое. Я ожидал чего-то подобного от Трампа", - признался на условиях анонимности украинский солдат, воюющий в Курской области России.

Еще один солдат с передовой в Украине отметил, что данное решение позволит России добиться дальнейших успехов на поле боя:

Видео дня

"Война очень прагматична. Если у нас есть оружие, достаточно боеприпасов, пехоты, бронетехники и авиации - отлично. Если нет, то нам конец".

Другие заявили, что этот шаг еще больше запутал намерения президента США Дональда Трампа.

"Проблема в том, что непонятно, чего хочет Трамп и какова цель его действий. На сегодняшний день, похоже, он все больше встает на сторону России и пытается оказать давление на Украину, чтобы она приняла требования России… Это выглядит ужасно - заставить слабую сторону принять условия более сильного агрессора", - заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Внезапно прекратив военную помощь Украине, президент Трамп выставляет украинцев на посмешище и дает России зеленый свет для продолжения марша на Запад, заявили в украинской правозащитной группе Razom for Ukraine. В организации призвали Белый дом немедленно изменить курс, возобновить военную помощь и оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

Трамп остановил помощь США Украине - что сообщалось

Напомним, ране издание Bloomberg сообщило, что Трамп остановил поставки всей военной помощи Украине.

В МИД Польши со ссылкой на пограничные отчеты страны подтвердили, что США приостановили помощь.

В The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа сообщили, что с решением о приостановке помощи Украине согласились все главные советники президента США.

Вас также могут заинтересовать новости: