Ле Пен считает неправильным то, что США могут прекратить оказывать помощь Украине.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен осудила возможное прекращение военной помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Такое заявление она сделала в интервью Le Figaro.

"Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые патриотически защищают свою страну", - сказала Ле Пен.

В издании напомнили, что лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" в основном придерживалась пророссийских взглядов и поддерживала многие заявления Трампа. Тем не менее она считает неправильным то, что США могут прекратить оказывать помощь Украине.

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"По моему мнению, жестокость этого решения стоит осуждения", - подчеркнула она.

Кроме того, Ле Пен воздерживалась от комментариев провальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Овальном кабинете, которая состоялась 28 февраля.

Приостановка помощи от США для Украины - важные новости

Ранее в МИД Польши, а также премьер-министр страны Дональд Туск подтвердили, что США приостановили помощь для Украины. Отмечается, что решение было принято без обсуждения с НАТО.

Кроме того, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал неожиданный эффект от остановки помощи США. Штаты пожалеют, что бросили Украину, считает он.

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