Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен осудила возможное прекращение военной помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Такое заявление она сделала в интервью Le Figaro.
"Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые патриотически защищают свою страну", - сказала Ле Пен.
В издании напомнили, что лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" в основном придерживалась пророссийских взглядов и поддерживала многие заявления Трампа. Тем не менее она считает неправильным то, что США могут прекратить оказывать помощь Украине.
"По моему мнению, жестокость этого решения стоит осуждения", - подчеркнула она.
Кроме того, Ле Пен воздерживалась от комментариев провальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Овальном кабинете, которая состоялась 28 февраля.
Приостановка помощи от США для Украины - важные новости
Ранее в МИД Польши, а также премьер-министр страны Дональд Туск подтвердили, что США приостановили помощь для Украины. Отмечается, что решение было принято без обсуждения с НАТО.
Кроме того, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал неожиданный эффект от остановки помощи США. Штаты пожалеют, что бросили Украину, считает он.