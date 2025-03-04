Французкий политик сменила свою риторику в отношении администрации президента США / фото - ua.depositphotos.com

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен осудила возможное прекращение военной помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Такое заявление она сделала в интервью Le Figaro.

"Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые патриотически защищают свою страну", - сказала Ле Пен.

В издании напомнили, что лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" в основном придерживалась пророссийских взглядов и поддерживала многие заявления Трампа. Тем не менее она считает неправильным то, что США могут прекратить оказывать помощь Украине.

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"По моему мнению, жестокость этого решения стоит осуждения", - подчеркнула она.

Кроме того, Ле Пен воздерживалась от комментариев провальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Овальном кабинете, которая состоялась 28 февраля.

Приостановка помощи от США для Украины - важные новости

Ранее в МИД Польши, а также премьер-министр страны Дональд Туск подтвердили, что США приостановили помощь для Украины. Отмечается, что решение было принято без обсуждения с НАТО.

Кроме того, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал неожиданный эффект от остановки помощи США. Штаты пожалеют, что бросили Украину, считает он.

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