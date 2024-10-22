Приостановление процедуры бронирования, которое начали власти, может негативно сказаться на аграрной отрасли и всей украинской экономике, а также может спровоцировать рост цен на продовольствие - из-за того, что дефицит работников не даст аграриям провести сезонные работы. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Наличие бронирования для нас крайне критично. В сельском хозяйстве очень важна сезонность. И если мы в определенный период, например сейчас, не сможем выполнить те или иные работы, то у нас останавливается этот вид деятельности. Я не думаю, что он повлечет дефицит продовольствия в Украине. Но экономика страны в целом очень ослабнет. И от дефицита нашего продовольствия пострадают больше за пределами нашей страны. Да, у нас продовольствие вырастет в цене, но его будет достаточно. А продовольственная мировая безопасность окажется под угрозой", - говорит Козаченко.

Он отметил: сейчас аграрии имеют значительный дефицит персонала, а остановка бронирования может еще больше усугубить ситуацию.

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"Сейчас мы имеем огромный дефицит. Если сейчас его еще увеличить, то нам вряд ли хватит даже девушек, которые сейчас, впервые в истории, садятся на комбайны и тракторы, сеют, пашут и собирают. Много полевой работы физически непосильна для женщин. Поэтому дефицит кадров обвалит производство продукции. Поэтому к таким решениям необходимо приходить очень и очень взвешенно и продуманно", - резюмировал Козаченко.

Как известно, Кабинет министров правительство до 15 ноября года приостановил действие некоторых положений по определению критически важных предприятий. Планируется, что будет проведен аудит решений об определении критически важных предприятий и организаций. А потом Минэкономики совместно с Минобороны подготовят механизм, как будет происходить обоснование бронирования военнообязанных, и как будет отменяться отсрочка в случае, если будут обнаружены необоснованные случаи бронирования.

Это решение вызвало волну критики среди экономистов, ведь фактически оно ставит под угрозу функционирование целого ряда предприятий, а соответственно - поступление налогов и экономическую безопасность Украины.