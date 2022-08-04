Сергей Хлань отметил, что в области продолжаются обстрелы.

Оккупанты после потери железной дороги в Бриловке начали терроризировать местное население. Захватчики ищут корректировщиков.

Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань

"Сообщают о давлении на местное население в Бриловке. Напомню, именно там, благодаря ювелирному попаданию, разрушили важный транспортный узел оккупантов. Там орки погорели, остались без рук, ног. Теперь терроризируют местных — ищут корректировщиков", - говорится в сообщении.

По словам Хланя, фильтрационные действия проходят на всей захваченной части области.

"Орки оцепляют населенные пункты и запрещают въезд/выезд, ходят по квартирам, незаконно проникают в гаражи, проверяют телефоны, карманы у обычных прохожих", - объяснил чиновник.

Кроме того, он напомнил, что в области продолжаются обстрелы, есть погибшие, а выезд через Васильевку заблокирован. При этом советник главы Херсонской ОВА указал, что россияне понимают, что теряют Херсонщину.

"Как сообщает британская разведка - железная дорога, по которой переправляли технику из Крыма, существенно повреждена и даже, если ее удастся отремонтировать - цель пристрелена и уязвима", - подытожил Хлань.

Как ранее сообщал УНИАН, в ГУР также подтвердили, что в ночь с 29 на 30 июля украинские военные попали по железнодорожному эшелону оккупантов, который прибыл на станцию Брилевка. Эшелон насчитывал свыше 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

2 августа стало известно, что на железнодорожной станции "Каланчак" Херсонской области оккупанты устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд с техникой и боеприпасами. Инцидент произошел утром 1 августа, а поезд прибыл накануне - еще 31 июля.

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