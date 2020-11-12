Большинство респондентов заявили, что проведение опроса "5 вопросов от президента" никоим образом не повлияло на их отношение к Владимиру Зеленскому.

Более 80% украинцев не принимали участия в президентском опросе в день местных выборов 25 октября.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса общественного мнения, проведенного Центром "Социс" с 28 октября по 2 ноября 2020 года.

Так, отвечая на вопрос: «Участвовали ли Вы во всенародном опросе 25 октября, инициированном президентом В.Зеленским?», только 16,5% респондентов сказали, что принимали участие, а 80,5% отметили, что не участвовали.

Большинство респондентов (68%) заявили, что данный опрос никоим образом не повлияло на их отношение к Владимиру Зеленскому. Лишь 2,4% респондентов отметили, что оно «существенно улучшило отношение к В.Зеленскому», а 10,3% сказали, что «несколько улучшило отношение».

В то же время 7,9% ответили, что президентский опроса «несколько ухудшил отношение к В.Зеленскому», а 5,9% - «существенно ухудшило отношение».

Центр "Социс" провел телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов среди взрослого населения Украины (кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки - 2 тыс. респондентов.

Опрос Зеленского в день выборов

25 октября в Украине прошли местные выборы.

Одновременно с ними проводился общенациональный опрос, инициированный президентом. Каждому украинцу предлагали ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли гражданин легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных; нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

9 ноября в "Слуге народа" заявили, что объявят данные исследования "5 вопросов от президента" после обнародования официальных результатов местных выборов.

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Автор: Надя Пришляк