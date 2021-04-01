Среди сфер безопасности граждане лучше всего оценили защиту от чрезвычайных ситуаций.

Граждане Украины считают себя наименее защищенными в сфере правосудия, а также от коррупции.

Читайте такжеБольшинство украинцев поддерживают введение локдауна в случае необходимостиОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Указывается, что абсолютное большинство респондентов (84%) считают, что в Украине в первую очередь нужно больше порядка (не хватает порядка), даже если это ограничит определенные свободы.

Только 11% опрошенных ответили, что стране нужно больше свободы (не хватает свободы), даже если это уменьшит порядок.

Запрос на порядок в динамике растет и сейчас находится на самом высоком уровне, начиная с 2017 года, отмечают социологи.

Среди сфер безопасности граждане лучше всего оценили защиту от чрезвычайным ситуациям (хорошо или удовлетворительно оценили 59% опрошенных).

Относительно лучше также оценили защиту от террористических угроз (48%) и социальную защиту (50%). Безопасность на дорогах хорошо или удовлетворительно оценили 47% опрошенных, безопасность жизни и имущества граждан - 43%, здравоохранение - 40%, защиту прав человека - 39%, экологию - 37%, защиту от эпидемий - 34%.

Защиту в сфере нелегальной миграции хорошо или удовлетворительно оценили 40% респондентов, в то же время четверть не смогли дать никакой оценки.

Наименее защищенными граждане считают себя в сфере правосудия (хорошо или удовлетворительно оценили 26% опрошенных), а также от коррупции (12%).

«Защиту во всех сферах лучше оценивают молодые опрошенные. Исключением является сферы экологии и защиты от коррупции, где оценки почти одинаково низкие во всех возрастных категориях. Есть различия и по территориальному признаку: например, защита от террористических угроз имеет лучшие оценки там, где она является более актуальной, - в больших городах, для киевлян и жителей восточных областей», - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Также в областных центрах лучше оценивают безопасность на дорогах, а социальную защиту и правосудие - наоборот лучше оценили в меньших поселениях. Экологию, защиту от нелегальных мигрантов и многие другие сферы хуже всего оценили на юге Украины. Защиту в сферах, касающихся здоровья, лучше оценивают в западных регионах, отмечают социологи.

Опрос проведен 26-28 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,0%.

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Автор: Константин Гончаров