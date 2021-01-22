На данный момент "за руки" взялись уже более 33 тысяч украинцев.

В этом году вместо традиционного празднования Дня Соборности украинцы смогут взяться за руки онлайн.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Онлайн-цепь имеет вид спутниковой карты с аватарками тех, кто присоединился к акции.

По замыслу авторов, цепь должна протянуться от Софийской площади в Киеве до парка Тараса Шевченко в оккупированном Симферополе.

На данный момент за руки взялись уже более 33 тысяч украинцев. Чтобы стать в виртуальную цепь, нужно зарегистрироваться на сайте.

Браться за руки в знак единения 22 января в Украине начали более 30 лет назад. Обычно в этот день тысячи людей по всей Украине становились в живую цепь и разворачивали большой сине-желтый флаг. Но в этом году отметить традиционно помешала пандемия коронавируса.

А харьковчане все-таки собрались по случаю Дня Соборности возле памятника Тарасу Шевченко. Держа в руках красно-черные и желто-голубые флаги, они взялись за руки и сделали традиционную цепь единства.

Также отметим, что украинцы из разных стран подготовили совместное поздравление ко Дню Соборности. Представители украинских общин Латвии, Литвы, Эстонии, России, Португалии и США записали видео к празднику. Из-за карантинных мероприятий всю подготовку и сами записи провели онлайн. Каждый участник сам подбирал слова - это и стихотворные строки, и слова из стрелецких песен.

День Соборности Украины: что это за праздник

Сегодня, 22 января, в день провозглашения в 1919 году акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

Официально праздник был установлен в 1999 году указом Леонида Кучмы. 22 января также является датой других памятных событий украинской истории.

В 1918 году в этот день была объявлена независимость Украинской Народной Республики. А годом позже в этот же день произошло объединение УНР и ЗУНР.

В 1990 этот праздник отметили акцией "живая цепь" - миллионы людей от Киева до Львова взялись за руки, отмечая День Соборности.

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Автор: Денис Прядко