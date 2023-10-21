Блогера арестовывали, но выпустили под залог более 400 тысяч гривен.

Блогер Олег Захаров, фигурант дела о "пьяных вечеринках" в Киеве, на которых спаивали девушек и издевались над ними, отгулял громкую свадьбу во Львовской области, пишет журналист Андрей Лохматов.

Как свидетельствуют фото и видео, опубликованные на закрытых страницах в соцсетях Олега Захарова, которого подозревают в сексуальном насилии, свадьбу праздновали в одном из самых дорогих гостиничных комплексов страны – Edem Resort Medical & Spa, что во Львовской области.

Ведущим на этом празднике был известный телеактор и комик Юрий Ткач. На видео, которыми поделился жених, Юрий Ткач смеется и обнимается с ним, а Олег Захаров его хвалит и называет лучшим.

"Юрик вывез этот день, сделал все очень красиво, веселый, харизматичный, я очень рад, что мы выбрали именно его", – написал жених в одном из постов.

На другом видео можно увидеть, как гости свадьбы танцуют и разбрасывают, вероятно, деньги.

Пьяные вечеринки в Киеве - подробности скандала

В январе 2023 года в сети распространялись видео блогеров, насиловавших девушек с целью создания контента. Стало известно, что сами блогеры родом из Ивано-Франковска. Однако в то время они жили в Киеве, где устраивали вечеринки, на которых девушек, в частности, несовершеннолетних, спаивали и накачивали транквилизаторами.

После того, как деятельность блогеров получила огласку, к ним наведались правоохранители. В целом полиция объявила о подозрение трем лицам. В марте стало известно, что двое подозреваемых по делу вышли под залог. За совершенные преступления блогерам грозит до 7 лет тюрьмы.

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