Павел Богомазов

Неделю назад Кабинет министров в очередной раз внес изменения в свое постановление №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19". Среди изменений указано следующее: "...в "красных" зонах распространение коронавируса запрещается пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

Мы вернулись к проблеме, которая законодательно так и остается четко неурегулированной

То есть, вернулась норма, о запрете пребывания в местах общего пользования без маски для "красных зон", которая на самом деле уже была в Украине в 2020 году. И снова мы вернулись к проблеме, которая законодательно так и остается четко неурегулированной. Речь идет о необходимости четкого определения, что такое "места общего пользования" и "общественное место".

Казалось бы, статья 13 закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" дает определение, что такое территория общего пользования. Но проблема в том, что из-за неточности в законодательстве получается, что на улице или пляже маску одевать необходимо, а на придомовой территории многоэтажных домов - не обязательно. Ведь такая территория не входит в определение "место общего пользования".

То есть, понятно, что это пробел законодательства, но составленные в таком случае (у придомовой территории) протоколы за нарушение карантинных норм могут быть обжалованы в суде. Более того, суды могут быть выиграны лицом, в отношении которого составлен протокол. Здесь стоит также напомнить о возможной ответственности за нарушение карантинных норм за нахождение без маски на территориях общего пользования. Она предусмотрена ч. 2 ст. 44-3 КУоАП и предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть размер штрафа за такое правонарушение составляет от 170 до 255 грн).

Сама по себе улица, двор не является общественным местом

Проблемы с определением - -подпадающим под термин "общественное место" - возникали и в 2020 году, когда Кабмин запрещал находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора. Термин "общественное место" получил законодательное определение в законе Украины "О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" как часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

То есть сама по себе улица, двор не является общественным местом. Однако вышеуказанный закон является специальным. Его предметом является политика по предупреждению курения табачных изделий и все такое.

Поэтому для того, чтобы граждане и государственные органы не путались в терминах "общественное место" и "территория общего пользования", следует наконец-то согласовать между собой сроки, прописаны в различных нормативно-правовых актах.

Павел Богомазов, адвокат

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