За принятие одним из судей "правильного" решения по делу по земельному вопросу председатель суда передала 3 тыс. долл. взятки.

В СБУ заявили о разоблачении главы Харьковского окружного административного суда на передаче 3 тысяч долларов взятки.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, дело вели совместно с Национальным антикоррупционным бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры

"По данным предварительного расследования, председатель суда оказывала давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала 3 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о сообщении председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Также продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда.

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Автор: Светлана Макринская