Окончание учебного года в вузах будет дистанционным – Минобразования

В Минобразования добавили, что учреждения высшего образования должны быть готовы завершить учебный год.

Учреждения высшего образования будут заканчивать этот учебный год дистанционно, учитывая ситуацию с эпидемией коронавируса.

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Об этом сообщила в интервью радио Свобода исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий. «Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И учреждения высшего образования должны быть готовы завершить учебный год», – сказала она.

По словам главы Минобразования, период проведения сессий не будет смещен.

«То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены, организовать дистанционно сдачу экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, бесспорно, заведения высшего образования смогут организовать сессию в аудиториях», – заявила Мандзий.

То же касается и выпускных экзаменов в вузах, добавила и.о. министра. «Технические возможности учреждений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно», – добавила она.