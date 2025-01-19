Многие крымчане уже "подстраховываются", покупая квартиры в Краснодаре.

По оценкам экспертов, после деоккупации Крыма многие "понаехавшие" покинут полуостров сами, особенно это касается военных и их семей.

"50% - это военные, силовики, чиновники, те, кто уедут сами. Их даже не нужно будет просить, потому что они понимают, что их ждет", - рассказывает политолог Евгения Горюнова в сюжете "Крым.Реалии".

По ее словам, они уедут даже до того, как произойдет деоккупация.

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"Я уверен, что как минимум 50%, а даже больше, тех, кто заселился после 2014 года, уедут", - отмечает крымский журналист Имран Усейнов.

По его мнению, уедет также значительная часть тех, кто жил на полуострове до 2014 года и кто поддержал оккупацию Крыма.

Как отмечает житель Севастополя Роман Мартыновский, в последнее время многие крымчане прорабатывают "пути отступления", скупая квартиры в Краснодарском крае.

"Они просто их покупают, потом сдают в аренду, но я понимаю, для чего они это делают. Это такой "запасной аэродром" на случай, когда в Крыму станет горячо", - говорит он.

Он отметил, что лично знает очень много людей, которые купили себе квартиры за пределами Крыма, сдали их в аренду "и смотрят, как будут развиваться события дальше".

Оккупированный Крым - новости

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Украина наносит эффективные удары по оккупированному Крыму, уничтожая как вражескую инфраструктуру, так и дорогостоящие системы ПВО. В то же время, как он акцентировал, на полуострове еще остается очень много военных ресурсов России.

По мнению эксперта Павла Лакийчука, сегодня украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы и ослабить врага на южном направлении, и начать освобождение Крыма.

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