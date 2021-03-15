Мама девочки говорит, что у детей действительно любовь и советует "недоброжелателям" не вмешиваться.

В сети набирает обороты скандал вокруг откровенных постов 8-летней модели Миланы Маханец со своим парнем - 13-летним блогером Павлом Паем.

Читайте такжеСкандал с травлей ребенка в садике Черновцов: чиновники обратились в полицию (видео)Соответствующие посты маленькой украинки вызвали бурю обсуждений. А все из-за того, что на опубликованных снимках девочка целуется с парнем и позирует в откровенных "луках".

Более того, в День влюбленных дети арендовали отдельную квартиру, что не на шутку разозлило пользователей сети. А вот маму 8-летней Миланы это не беспокоит: она поддерживает Instagram-карьеру своей дочери.

Мама девочки Дарья Маханец говорит, что у детей действительно любовь и советует "недоброжелателям" не вмешиваться: "это их жизнь, они разберутся".

"Вызывает рвотные позывы, прям мерзко смотреть", "Какой ужас", "Жесть", "Ей еще в куклы играть. Детство должно быть детством", "Больные люди", "Просто отвалилась челюсть! Немедленное реагирование полиции и специальных служб", "Таких родителей нужно лишь родительских прав!", "Ребенка нужно оградить от такой матери. Это ненормально", - пишут в сети.

Юрист Анна Маляр прокомментировала скандал вокруг детей на своей странице в Facebook.

"Контент для педофилов часто делают сами родители со своими детьми. Кто-то делает хардкор для закрытых сайтов, а кто-то открыто для Instagram и тому подобное", - пишет она.

"Это срежиссированный родителями публичный "роман" 8-летней девочки из Киева и 13-летнего мальчика. Девочка имеет миллионы подписчиков по разным соцсетях. Миллионы детей хотят также стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги", - добавила юрист.

По ее словам, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые на это смотрят и которые это изображают.

"Во-вторых, те, кто на этом зарабатывает, просто поймите, что вы это все сеете туда, где сами живете. Вам не удастся избежать этих плодов. Потому вы и ваши дети будут жить, учиться, создавать семью в той среде, в которой вы вот так сорите своим "педофильским искусством".

Что известно о Милане и ее парне

У Миланы 482 тысячи подписчиков в Instagram, у Паши – почти 32 тысячи. Популярными дети стали через соцсеть Like: так у девочки почти 6 миллионов фолловеров, у парня - полмиллиона.

Милана – модель. Девочка снимается для брендов детской одежды.

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Автор: Ольга Робейко