Усиленная защита ЮНЕСКО распространилась еще на пять украинских объектов - это деревянные церкви на Закарпатье и Львовщине, здания одесской оперы и филармонии, черниговский собор.

Здания Одесского национального академического театра оперы и балета и Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха добавили в Международный список культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

Отмечается, что комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта постановил временно внести еще пять объектов культурного наследия Украины под усиленную защиту. Это памятники культурного наследия, которые находятся в Одессе, Чернигове, во Львовской и Закарпатской областях. Это деревянные церкви Карпатского региона, в частности, церковь Архангела Михаила (село Ужок, Закарпатская область) и церковь Святого Юра (Дрогобыч, Львовская область), Спасо-Преображенский собор в Чернигове и два здания в Одессе - Одесского национального академического театра оперы и балета и областной филармонии имени Давида Ойстраха.

В мэрии рассказали, что 7 сентября члены Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта собрались на внеочередное заседание. Тогда была предоставлена временная усиленная защита 20 объектам культурного наследия. Также приняли решение о проведении обучения по охране культурного наследия для работников украинских силовых и судебных структур.

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"За 25 лет 11 стран подали 18 объектов под усиленную защиту в соответствии со вторым протоколом ЮНЕСКО к Гаагской конвенцией 1954 года. Украина за полгода - 25. Предоставление объектам культурного наследия Украины усиленной защиты стало прецедентом в практике применения второго протокола как процедура, которая была впервые применена не в мирное, а в военное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несоблюдение этих положений будет квалифицировано как "серьезное нарушение" Гаагской конвенции 1954 года и второго протокола к ней.

Решение о дополнительной защите повысит безопасность объектов во время войны, потенциально позволяя компетентным органам всех 88 государств-участников второго протокола 1999 года преследовать или экстрадировать предполагаемых правонарушителей.

Вражеские атаки на гражданские объекты в Одессе

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия наносит удары по гражданской инфраструктуре. Например, летом этого года враг обстрелял центр Одессы, где разрушениям подверглись десятки зданий в зоне, которая входит в список ЮНЕСКО. В ноябре оккупанты ударили по Одессе "Ониксом" и "Искандером-М". Также было попадание в центр города. Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, который отнесен к наследию ЮНЕСКО.

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