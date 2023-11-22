В Минкульте называют это историческим событием и важным шагом в развитии и защите культурного и природного наследия Украины.

В среду, 22 ноября, Украина впервые была избрана в состав Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это произошло во время 24-й сессии Генеральной Ассамблеи стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как известно, в июле 2022 года Украина представила свою кандидатуру на выборы в состав Комитета Всемирного наследия на период 2023-2027 годов.

"Это историческое для Украины событие и важный шаг в развитии и защите культурного и природного наследия Украины. Спасибо странам-участницам Конвенции за высказанное солидарное решение в поддержку Украины. Сейчас важнее, чем когда-либо объединиться для защиты нашего культурного наследия", - заявил в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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Отмечается, что избрание Украины в Комитет всемирного наследия открывает новые возможности для активного участия в реализации Конвенции, в частности, принимать решения относительно использования Фонда всемирного наследия, включения объектов в список всемирного наследия и список всемирного наследия под угрозой.

В министерстве также напомнили, что ратифицированная Украиной в 1988 году Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия способствует эффективной охране и сохранению культурного и природного наследия на территории нашей страны.

"Действуя собственными усилиями и максимально используя имеющиеся ресурсы, Украина внедряет международную помощь и сотрудничество в финансовом, художественном, научном и техническом отношениях для активной популяризации наследия страны", - подчеркнули в ведомстве.

ЮНЕСКО и война Украины против России - последние новости

"Софиевка" теперь под защитой ЮНЕСКО. Директор уманского заповедника получил соответствующий документ лично от президента Фонда ООН Маурицио Ароника.

Он уже не впервые посещает Украину с начала полномасштабного вторжения, и по его словам этот шаг является исторически важным как для Украины, так и для Всемирной организации.

Ранее УНИАН сообщал, что дроны РФ могут уничтожить Софию Киевскую и исторический центр Львова, заявили в ЮНЕСКО. Эти памятники внесли в перечень объектов, находящихся в опасности, по итогам заседания 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла в Саудовской Аравии.

Отмечается, что за время полномасштабных боевых действий ни София Киевская, ни исторический центр Львова не были прямыми целями для российских атак. Однако, учитывая постоянные волны ударов дронами "Шахед", которые организует Россия, нет уверенности, что эти объекты культурного наследия ЮНЕСКО останутся невредимыми.

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