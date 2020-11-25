Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни было запланировано на февраль 2019 года, однако из-за ареста земельного участка генподрядчик строительства не может начать работы.

В Музее Революции достоинства не исключают, что в случае промедления с проведением следственных действий на территории будущего музея и в следующем году, ситуация со строительством мемориала Героям Небесной сотни может стать неопределенной и требовать вмешательства правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил юрист Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Дмитрий Цвитненко.

Читайте такжеВ Музее Революции достоинства заявляют, что к ним пришли с новой проверкой

Он сообщил, что из-за того, что несколько раз продлевался срок ареста земельного участка, где должен быть построен мемориал Героям Небесной сотни, музей заключал с генподрядчиком дополнительные соглашения о продлении сроков строительства мемориала.

По его словам, последний срок, на который был продлен процесс строительства, истекает в августе следующего года, а в декабре заканчивается 36-месячный срок уплаты авансовых платежей генподрядчику, который был установлен Кабмином. Если генподрядчик не сможет начать строительные работы и в следующем году, то уже в августе музей не сможет в очередной раз раз продлить срок выполнения работ, поскольку договор об авансовом платеже истекает через несколько месяцев.

Цвитненко подчеркнул, что в таком случае ситуация будет патовой, ведь материалы для сооружения мемориала уже закуплены, а в декабре 2021 истекает срок действия авансового договора.

"Поскольку Кабмин определил нас заказчиком, то именно к его компетенции будет относиться решение этого вопроса - что делать со средствами, которые уплачены и за которые музей не может отчитаться до принятия мемориала на баланс", - сказал юрист.

Более того, он добавил, что в случае, если генподрядчик не сможет завершить строительство в следующем году, то может выставить претензии музею за нанесенный ущерб и неполученную выгоду. Уже сегодня генподрядчик несет убытки из-за хранения строительных материалов и саженцев деревьев, которые уже давно должны быть высажены, а материалы - установлены на проектное место.

Обыски в музее Майдана: что известно

19 ноября утром в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил его директор Игорь Пошивайло.

По данным полиции, обыски в музее проводились в рамках расследования уголовного производства в отношении злоупотребления служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.

Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составил 9 млн 878 тыс. 517 грн.

Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения в музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

В то же время в музее Майдана заявили, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни, не украдено, закуплены некоторые материалы, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка в связи с необходимостью проведения следственных действий.

Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни было запланировано на февраль 2019 года. Строительные работы не начались из-за позиции Генпрокуратуры, поскольку в 2018 года начальник управления спецрасследований ГПУ заявил, что в рамках расследования дел Майдана на территории строительства необходимо провести дополнительные следственные эксперименты, касающиеся расстрела митингующих. Летом 2018 года по представлению Генпрокуратуры на отведенный под строительство мемориала участок был наложен арест. Второй очередью планируется сооружение здания Музея Майдана.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк