Итоги вступительной кампании 2023 года свидетельствуют, что украинские учреждения высшего образования продолжают массово использовать во избежание мобилизации.

Статистика нынешних поступающих в вузы заметно отличается от предыдущих лет. В том числе и потому, что количество мужчин взрослого возраста на первом курсе увеличилось. Издание "Наши деньги. Львов" рассказало, как университеты зарабатывают на "уклонистах", которые получают отсрочку от мобилизации.

Традиционно возраст студентов на первом курсе варьируется в пределах 17-18 лет. Так, в 2020 году поступающих именно к 20 годам было почти 60 000. В 2023 году их также немало - более 50 000 человек. Однако конкуренцию по численности им составляет старшая категория. В 2023 году студентов в возрасте от 20 лет стало значительно больше: 20-29 лет - 76 040 человек; 30-39 - 43 722 человека; 40+ - 20 728 лиц.

Важно отметить, что в предыдущие годы эти показатели были значительно меньше, особенно для 30 и 40-летних: в 2021 году количество студентов такого возраста составляло 2 186 и 884 соответственно.

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При этом рост желающих получать высшее образование произошел и на фоне роста цен за платное обучение. Расследователи посчитали, что в этом году украинские университеты получили более 2,6 миллиарда гривень только от мужчин не "студенческого возраста". Университеты довольно свободно увеличивают количество мест для студентов по платной форме обучения.

Реформа образования в Украине

В Украине серьезно изменят процесс получения высшего образования. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, теперь у студентов будет больше свободы действий. Они будут выбирать, сколько учиться, какие предметы интересны и даже смогут менять специальность после 1-2 лет обучения.

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