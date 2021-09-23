Законный труд несовершеннолетних и волонтерская деятельность должны осуществляться во внеурочное время, отмечает омбудсмен.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обратил внимание на проблему, всплывающую в украинских школах с началом нового учебного года, — использование принудительного детского труда.

"В школе дети должны получать знания, а не превращаться в рабочий ресурс учителя, директора, города или поселка", — отмечается в сообщении на сайте образовательного омбудсмена.

Горбачев напоминает, что школьники и студенты имеют право на безопасные и безвредные условия учебы, защиту от унижения, любых форм насилия, эксплуатации и буллинга. Это закреплено в законе "Об образовании".

Читайте такжеВ школах Луцка просят запретить поздравлять мальчиков с 14 октября, а девочек - с 8 МартаКроме того, привлечение учеников во время образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещается, кроме случаев, предусмотренных решением Кабмина.

"Но это не значит, что дети не могут добровольно помочь, скажем, посадить цветы в любимом дворе или убирать определенный участок парка. Только происходить это должно во внеурочное время. Поэтому прошу различать принудительный труд и добровольное волонтерство", - отмечает омбудсмен и добавляет, что законный труд несовершеннолетних и волонтерская деятельность должна осуществляться во внеурочное время.

Как могут работать ученики в школах?

Новый санитарный регламент для школ создает правило, что ученики должны держать собственное рабочее место в чистоте, убирать за собой мусор. Работа по самообслуживанию должна проводиться с участием педагогических и/или медицинских работников и не превышать 1 час в неделю.

Также учащимся 5-11(12) классов разрешается поливать растения и делать влажную уборку без моющих и дезинфицирующих средств поверхностей учебных помещений (кроме окон и пола). Учащимся запрещается выполнять опасные для их жизни и здоровья работы, в частности, те, из-за которых они могут заразиться инфекционными болезнями.

Ранее в одной из школ Уманского района на уроке трудового воспитания заставляли детей собирать тыкву на школьном огороде в высокую температуру и без предупреждений о сменной одежде и защитных головных уборах.

А в Кременчуге убирать парк вышли ученики всех школ города прямо во время уроков.

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Автор: Ольга Робейко