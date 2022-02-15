Девушка позировала с оружием на фоне посольства.

Активистка Femen устроила акцию протеста у посольства США в Киеве на улице авиаконструктора Игоря Сикорского.

Во вторник, 15 февраля, активистка женской правозащитной группы вышла к посольству с обнаженным торсом с надписями красной краской "Не будь киской" (на груди) и "Фальстарт" (на спине).

Ниже пояса девушка была одета в штаны и ботинки в милитари стиле. Она позировала с оружием и военным рюкзаком.

Так активистка выразила требование к американским дипломатам не покидать Киев на фоне обострения ситуации на границах Украины и многочисленных сообщений о грядущем вторжении РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что посольство США изучает возможность переезда из Киева в регионы Западной Украины. Позже стало известно, что США из-за угрозы вторжения РФ эвакуируют из Украины дипломатов и останавливают консульские услуги.

В то же время сообщалось, что США не собираются проводить массовую эвакуацию американцев из Украины в случае вторжения России.

Ранее СМИ распространили информацию, что Белый дом одобрил план оказания помощи американцам, которые могут попытаться эвакуироваться из Украины в случае вторжения России.

Вас также могут заинтересовать новости: