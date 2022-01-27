Акция движения Femen связана с обязательным воинским учетом для женщин.

Представительница общественного движения Femen сегодня, 27 января, пришла с ребенком к Офису президента в Киеве и провела топлес-протест.

Как отметили в движении Femen, они требуют от президента Владимира Зеленского отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин и принудительной их мобилизации в случае войны.

Активистки считают, что женщины и девушки должны участвовать в военных конфликтах исключительно на добровольных началах.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонительным работам, но только в военное время. В мирное же время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на воинском учете. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом. Также документы о постановке на учет будут проверять при устройстве женщин на работу.

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Однако, 17 января президент Владимир Зеленский в ответ на петицию об отмене приказа о постановке женщин на воинский учет поручил сократить перечень специальностей и профессий, подлежащих военному учету. Президент считает, что общественный резонанс вокруг воинского учета для женщин был вызван неудачной реализацией норм Конституции и законодательства. В частности, отсутствием четко определенной процедуры постановки женщин на воинский учет.

21 января Министерство обороны разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин и направило ее на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности и Службу внешней разведки.

В новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, приобретение и получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Указанные специальности и профессии родственные около 100 военно-учетным специальностям, тогда как ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяли более 200 специальностей.

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