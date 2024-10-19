Из плена вернулся Никита Шаульский: его братика и бабушку убила ракета РФ

О страшной семейной трагедии украинскому защитнику сообщат позже.

18 октября из российского плена вернулся защитник Мариуполя и нацгвардеец Никита Шаульский. Он пробыл в российских застенках более 2 лет, сообщила журналистка Диана Буцко.

Никита Шаульский оборонял Мариуполь в составе ротно-тактической группы с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Дома парня ждут родители. Его 12-летний брат Максим и бабушка Валентина стали жертвами российских оккупантов в результате удара по Кривому Рогу.

В ночь на 21 сентября оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Кривом Роге, убив пожилую женщину и ее внука. В то время отец Никиты и Максима, который также является военнослужащим, находился на Херсонском направлении.

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Журналистка отметила, что 12-летний Максим очень мечтал дождаться старшего брата, принимал активное участие в акциях в поддержку пленных украинских военных. Он верил в победу Украины и переживал за каждого защитника. Отмечается, что о семейной трагедии освобожденному из плена защитнику сообщат позже.

Новый обмен пленными - это надо знать

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих. Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Украине удалось вернуть из российского плена правозащитника, соучредителя Центра по правам человека ZMINA Максима Буткевича. Отец мужчины Александр Буткевич отметил, что ему звонили из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и сообщили, что его сына вернули во время обмена военнопленными. Сейчас Буткевич находится на территории Украины.

Кроме того, из российского плена вернули любимого следователя Нацполиции Марьяны Чечелюк, которая более двух лет провела в российских застенках.

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