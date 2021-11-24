Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде.

Луцкий горрайонный суд Волынской области назначил наказание в виде трех лет лишения свободы местному жителю, который вылил в лицо незнакомой женщины пиво, а затем бросил в нее пакет с мусором.

Соответствующее решение суд принял 18 ноября.

В решении суда говорится, что инцидент произошел около 05:00 19 апреля в с. Липины Луцкого района на одной из АЗС.

Отмечается, что ранее судимый за хулиганство житель Луцка под предлогом знакомства начал приставать к женщине, после чего вылил в ее лицо пиво из бутылки. Затем достал из мусорной урны пакет со стеклянными бутылками и швырнул в лицо потерпевшей.

Читайте такжеВ школах Луцка просят запретить поздравлять мальчиков с 14 октября, а девочек – с 8 МартаЖенщина успела прикрыться рукой. Однако она получила травмы в виде синяка и мелких ссадин левой ноги и резаных ран ладони левой руки с повреждением мышцы. Судмедэксперты квалифицировали их как легкие телесные повреждения.

На суде свою вину злоумышленник признал полностью и просил строго не наказывать его.

Однако суд, учитывая предыдущую судимость за хулиганство как отягчающие обстоятельство, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, совершенное уже судимым за это лицом), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Приговор можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под домашним арестом.

Ранее в Луцке произошел еще один курьезный инцидент – сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения транслировали видео для взрослых. Инцидент расследует киберполиция.

Автор: Светлана Макринская