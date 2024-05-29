18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

Тем, кому еще не исполнилось 25 лет, также нужно обновлять свои данные, поскольку это должны сделать те, кто уже достиг совершеннолетия.

Об этом говорится на сайте, посвященном рекрутингу и поиску вакансий в войсках, где также можно ознакомиться с ответами на вопросы, в частности относительно мобилизации и обновления данных.

Так, в разделе вопросов - ответов относительно того, нужно ли обновлять данные тем, кому нет 25 лет, отмечается, что это нужно делать, если лицу исполнилось 18 лет.

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Мобилизация и обновление данных военнообязанных

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 календарных дней обновить данные относительно своего места пребывания.

27 мая в Министерстве обороны Украины сообщили, что в целом через приложение "Резерв+" свои данные обновили уже более 1,1 млн военнообязанных. В то же время через центры предоставления административных услуг - почти 55 тыс., а через территориальные центры комплектования и социальной поддержки - около 38 тыс. граждан.

Директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай рассказала, как этот процесс происходит в ЦПАУ.

В Верховной Раде намерены продлить срок на обновление военно-учетных данных до 150 дней.

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