Также там рассказали, могут ли в ЦПАУ выдать повестку после обновления данных.

В Украине продолжается мобилизация и военнообязанные имеют менее двух месяцев, чтобы обновить свои данные. Сейчас это можно сделать в ТЦК, через ЦПАУ и приложение "Резерв+".

Директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай рассказала "РБК-Украина", что в ЦПАУ можно внести не все данные - некоторые из них не относятся к полномочиям.

"По таким вопросам надо обращаться уже в территориальные центры комплектования. Когда человек обновил данные, то увидел отображение сведений о нем, и эта информация может быть не полной. Например, есть бронирование, но данные об этом отсутствуют, то отдел кадров, который его бронировал, при следующей сверке по документам в ТЦК обращает внимание на это. И такая информация вносится, а через день-два она отобразится в системе", - отметила чиновник.

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Также у нее спросили, выдают ли повестки тем, кто обновил данные через ЦПАУ. Шамрай успокоила, что после обновления военнообязанными данных при личном приеме этого не происходит.

"Хочу подчеркнуть, что повестки выдает только ТЦК. И отправлять на ВВК тоже могут исключительно только территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Нам как ЦПАУ таких полномочий не предоставляли. Обновление данных военнообязанных - это новая функция и для самих ЦПАУ. Ранее в этих учреждениях военнообязанные данные не обновляли, и это можно было сделать только в ТЦК и СП. Но я подчеркиваю, что обновление данных - это лишь одна из функций ЦПАУ. Между тем мы предоставляем 450 видов различных административных услуг, и мы не прекращаем их предоставлять и сейчас", - подытожила она.

Обновление данных военнообязанного

По последним подсчетам, через приложение "Резерв+" свои данные обновили по состоянию более 1,1 млн военнообязанных. После завершения 60-дневного срока те, кто не успел это сделать, начнут получать повестки по почте.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснил, влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию, а также рассказал, что означают статусы в "Резерв+".

Как писал УНИАН, военнообязанные имеют 14 дней с момента подписания повестки для визита в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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