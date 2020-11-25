Из-за пандемии COVID-19 в Житомире на новогодние праздники установят елку, однако массовых гуляний не будет.
Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН рассказала начальник управления культуры Житомирского городского совета Илона Колодий.
"В этом году мы планируем установить только новогоднюю елку. Украсим ее в стиле, который нам диктует следующий год – год белого металлического быка. Из-за COVID-19 не планируем устанавливать сцену на майдане Королева и делать концерты. Возможно, будет только ведущий и святой Николай для того, чтобы 19 декабря зажечь елку», - рассказала она.
По ее словам, в этот день маленьких житомирян на улицах города будут приветствовать сказочные герои, которые с 12:00 до 19:00 будут ездить в экспресс-автомобиле по микрорайонам города.
Читайте такжеКабмин готовится к возможному жесткому карантину на зимние праздники«Предварительно, это будут снеговик Олаф, святой Николай и сказочный эльф. В этом году не будет резиденции святого Николая, чтобы не создавать скопления детей. Подарки раздадим малообеспеченным детям, деткам с инвалидностью", - отметила Колодий.
Кроме того, на католическое Рождество, 25 декабря, запланировано организовать движение праздничного ретро-трамвайчика.
«Он будет двигаться согласно маршруту, сделает 2-3 круга. Это будет, как в Диснейленде – без контакта и без остановок. Праздничные герои будут поздравлять житомирян с трамвайчика", - поделилась планами чиновница.
Также в управлении культуры намерены обустроить фотозону, но будут учитывать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. К празднику Рождества планируется развернуть вертеп.
На сайте Prozorro объявлен тендер на услуги по организации и проведению новогодних и рождественских праздников в Житомире. Ожидаемая стоимость закупки составляет 340 тыс. грн.
В технических требованиях отмечается, что в эти услуги входит установление живой елки на площади Королева, реставрация новогодних игрушек, услуги декоратора, украшение ограждения елки и декорирование территории возле главной елки и др.
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