Власти Житомира из-за пандемии COVID-19 отказались от массовых гуляний на новогодние праздники.

Из-за пандемии COVID-19 в Житомире на новогодние праздники установят елку, однако массовых гуляний не будет.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН рассказала начальник управления культуры Житомирского городского совета Илона Колодий.

"В этом году мы планируем установить только новогоднюю елку. Украсим ее в стиле, который нам диктует следующий год – год белого металлического быка. Из-за COVID-19 не планируем устанавливать сцену на майдане Королева и делать концерты. Возможно, будет только ведущий и святой Николай для того, чтобы 19 декабря зажечь елку», - рассказала она.

По ее словам, в этот день маленьких житомирян на улицах города будут приветствовать сказочные герои, которые с 12:00 до 19:00 будут ездить в экспресс-автомобиле по микрорайонам города.

Читайте такжеКабмин готовится к возможному жесткому карантину на зимние праздники«Предварительно, это будут снеговик Олаф, святой Николай и сказочный эльф. В этом году не будет резиденции святого Николая, чтобы не создавать скопления детей. Подарки раздадим малообеспеченным детям, деткам с инвалидностью", - отметила Колодий.

Кроме того, на католическое Рождество, 25 декабря, запланировано организовать движение праздничного ретро-трамвайчика.

«Он будет двигаться согласно маршруту, сделает 2-3 круга. Это будет, как в Диснейленде – без контакта и без остановок. Праздничные герои будут поздравлять житомирян с трамвайчика", - поделилась планами чиновница.

Также в управлении культуры намерены обустроить фотозону, но будут учитывать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. К празднику Рождества планируется развернуть вертеп.

На сайте Prozorro объявлен тендер на услуги по организации и проведению новогодних и рождественских праздников в Житомире. Ожидаемая стоимость закупки составляет 340 тыс. грн.

В технических требованиях отмечается, что в эти услуги входит установление живой елки на площади Королева, реставрация новогодних игрушек, услуги декоратора, украшение ограждения елки и декорирование территории возле главной елки и др.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан