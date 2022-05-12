Комендантский час будет введен с 18.00 13 мая до 6.00 16 мая.

Пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев сообщил, что в городе Орехов вводится удлиненный комендантский час, который продлится с 18.00 13 мая до 6.00 16 мая.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Россияне не прекращают обстрел города Орехов третьи сутки подряд, интенсивность артиллерийских атак по городу не утихает... Решением Ореховского городского совета 13 мая с 18 часов начнется удлиненный комендантский час на территории города. Так, до 6 утра 16 мая горожанам будет запрещено находиться на улицах и в общественных местах без специальных пропусков, из дома можно будет выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие", - сказал Арефьев.

Он также сообщил, что враг не прекращает обстрелы районов Комышеваской громады.

"Российские военные разрушили около 60 домов жителей громады, и в результате атаки трое мирных граждан получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы города Запорожья, и один человек погиб", - сказал спикер Запорожской ОВА.

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