Версию о том, что пожар могли спровоцировать проблемы с аппаратами искусственной вентиляции легких не исключает главный врач учреждения Владимир Шинкаренко.

Причиной пожара в областной инфекционной больнице в Запорожье, в результате которого погибли четыре человека, могли стать аппараты ИВЛ с увеличенной подачей кислорода.

Читайте такжеПростились там, где прошло ее детство: в Кропивницком похоронили 26-летнюю Ольгу ГливуКак говорится в сюжете ТСН, версию с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не исключает главный врач учреждения Владимир Шинкаренко. По его словам, трагический случай в Запорожье подобный инцидентам в Турции, России и Западной Европе, где также взрывалось оборудование. Сейчас все аппараты ИВЛ, которые в медучреждении использовали для спасения пациентов с коронавирусом, опломбировали.

"Для лечения больных коронавирусом используется современное оборудование, которое имеет функцию "хай-фло". То есть это повышенная подача кислорода. За счет этого коронавирусные больные и выживают. Мы ожидаем выводы комиссии: можно ли нам его использовать", — говорит Шинкаренко.

На период следствия реанимационное отделение больницы не работает. Всех больных, которые там находились, доставили в другие медучреждения. В настоящее время следователи выясняют, что именно стало причиной пожара.

Пожар в COVID-больнице в Запорожье

В ночь на 4 февраля в Запорожье в результате пожара в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19 погибли трое пациентов и врач.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

4 февраля правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность этого медучреждения. Ему сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель четырех человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН