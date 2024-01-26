Вопрос встал после того, как вдовам погибших военных начали отказывать в возможности родить ребенка, использовав их сперму.

В Украине возник скандал вокруг принятого закона, согласно которому после смерти военного, его репродуктивный материал, хранящийся в клиниках, назначен к утлизации с марта.

Вопрос встал после того, как вдовам погибших украинских военных стали отказывать в возможности забеременнеть, использовав их сперму. Как сообщила ресторатор Олеся Остафиева, отказ объясняют тем, что государство не хочет давать льготы детям погибших военных. По данным Остафиевой, автором поправки по утилизации спермы погибших, внесенной в закон, является глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Он уже отреагировал на скандал заявив, что такая ситуация неправильная и несправедливая. "Сегодня в соцсетях и СМИ распространились сообщения о том, что женщинам запретили использовать для оплодотворения замороженный биоматериал их погибших супругов. А это касается в частности жен украинских погибших воинов - наших героев. Мы считаем такую ситуацию неправильной и несправедливой по отношению к нашим Героям и памяти о них", - написал в Телеграм-канале Радуцкий.

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Он высказал мнение, что каждый Герой имеет право на продолжение рода, поэтому не должно быть формального подхода к этому вопросу в отношении погибших Героев. "Если современная медицина позволяет это сделать, и если этого желает семья, то любые бюрократические преграды должны быть сняты", - отметил он.

"Если семьям Героев говорят, что существуют какие-то проблемы с хранением биологического материала, что он может быть уничтожен, то к марту мы эту проблему точно уберем. Верховная Рада без колебаний проголосует за необходимые изменения, в частности в Гражданский кодекс и другие законы", - пообещал он.

Позже Радуцкий добавил, что из-за большого количества вопросов от СМИ, хотел бы дать исчерпывающие ответы по сохранению репродуктивных клеток военных.

"Первое и главное: репродуктивные клетки украинских защитников в случае гибели – утилизировать не будут. Второе: принятый законопроект 3496-IX касается исключительно военнослужащих, которые в результате травмы потеряли возможность иметь детей, а не погибших воинов. Третье: внесение соответствующих правок имело исключительно процессуальный характер, чтобы избежать противоречия закона со ст. 248 Гражданского кодекса, которая предусматривает прекращение представительства по доверенности после смерти доверителя. Четвертое: никаких правовых оснований для утилизации сейчас-нет. Закон не вступил в силу. Пятое: для решения этой коллизии до 23 марта 2024 года (дата вступления законопроекта в действие) Верховная Рада примет изменения в Гражданский кодекс, которые будут учитывать интересы семей погибших воинов", - пояснил ситуацию Радуцкий.

Также к объяснениям ситуации присоединилось и Министерство здравоохранения (Минздрав). Там подчеркнули, что "криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных".

"В марте вступит в силу принятый парламентом закон, который позволяет семьям военных безвозмездно сохранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода наших защитников. То что в этом законе не предусмотрена такая же возможность для тех, кто погиб – законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки. Минздрав совместно с народными депутатами уже ведет соответствующую работу", - отмечается в сообщении Минздрава.

Репродуктивный материал военных

В марте 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 8011. Он дает возможность на государственном уровне закрепить право на забор и дальнейшее использование половых клеток украинскими военными, если те из-за ранения, травмы или контузии потеряли репродуктивную функцию. А в ноябре закон был принят. Перед Новым годом его подписал президент Владимир Зеленский.

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