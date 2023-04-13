Акция состоялась во временно оккупированных Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске.

Жители оккупированных территорий продолжают сопротивляться российским захватчикам. Активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" проводят флешмоб на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Центр национального сопротивления, в рамках акции украинцы наносят на рубли патриотические лозунги и напоминают оккупантам, что "они лишь временные наместники".

Отмечается, что акция состоялась во временно оккупированных Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске.

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Что происходит на оккупированных территориях

На оккупированной территории востока Украины российские захватчики вывезли более 100 тысяч украинских детей на территорию РФ. Российские врачи проводят детям "медосмотры", во время которых выявляют "паталогии" и назначают малышам "лечение" на территории РФ.

На Херсонщине оккупанты минируют побережье Днепра. Так враг готовится к возможному форсированию реки. При чем мины россияне оставляют даже в воде.

Кроме того, на временно оккупированной территории российские захватчики пытаются вербовать украинцев для пополнения рядов армии оккупантов. Мужчин заставляют становиться на учет и предлагают им заключить контракт с армией РФ.

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