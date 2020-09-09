Количество зараженных коронавирусом в Украине за сутки выросло на более 2,5 тысячи человек. В Минздраве тем временем оценили вероятность введения жесткого карантина на всей территории страны.
Ситуация с коронавирусом
В Украине по состоянию на 9 сентября лабораторно подтверждено 143 030 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели 64 703 человека, а умерли - 2 979 больных.
За сутки COVID-19 подтвердили у 2 551 человека.
Перспектива усиления карантина
В Министерстве здравоохранения не исключают введение режима "красной зоны" для всей Украины, если эпидемическая ситуация в стране ухудшится.
Перемирие на Донбассе
В зоне ООС за сутки не зафиксировано ни одного обстрела, по всей линии разграничения наблюдалась тишина. Боевики тем временем снова "перенесли" обстрел украинских позиций на Донбассе и хотят провести заседание ТКГ.
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