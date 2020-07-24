Главные новости Украины за 24 июля: перемирие на Донбассе и заболеваемость COVID-19
09:33, 24 июля 2020Общество
27 0
В Украине продолжается карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.
Главные новости Украины 24 июля 2020 / фото УНИАН
За сутки зафиксировано почти 1000 новых случаев коронавируса. В ООН поддержали договоренности о новом перемирии на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили еще у 972 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 62 823 человека, из них 34 886 выздоровели, летальных исходов - 1 571.
Перемирие на Донбассе
Генеральный секретарь ООН отреагировал на достижения в рамках ТКГ договоренности о введении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.
Новости Украины за 24 июля 2020 / фото УНИАН
Война на Донбассе
23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.
Главные новости Украины: что важно знать 24 июля 2020
- На Полтавщине всю ночь искали мужчину, который угрожал гранатой и захватил авто с полицейским
- В жуткой ДТП под винницей погибли четверо людей: стали известны подробности аварии
- Авиакатастрофа самолета МАУ: во Франции расшифровали самописцы сбитого лайнера
- Шмыгаль анонсировал ликвидацию ДФС до конца текущего года: стала известна причина
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter