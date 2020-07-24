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Главные новости Украины за 24 июля: перемирие на Донбассе и заболеваемость COVID-19

09:33, 24 июля 2020
Общество
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Главные новости Украины 24 июля 2020 / фото УНИАН

Ситуация с коронавирусом

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили еще у 972 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 62 823 человека, из них 34 886 выздоровели, летальных исходов - 1 571.

Перемирие на Донбассе

Генеральный секретарь ООН отреагировал на достижения в рамках ТКГ договоренности о введении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Новости Украины за 24 июля 2020 / фото УНИАН

Война на Донбассе

23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.

Главные новости Украины: что важно знать 24 июля 2020

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