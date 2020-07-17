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Главные новости Украины за 17 июля: заболеваемость COVID-19 и усиление карантина на Киевщине

09:22, 17 июля 2020
Общество
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Главные новости Украины 17 июля 2020 / фото УНИАН

Карантин в Украине

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что на национальном уровне Украина готова к ослаблению карантина, но в некоторых регионах ограничения наоборот необходимо усилить.

В Киевской области с сегодняшнего дня усилят некоторые карантинные ограничения.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 264 случая COVID-19, выздоровели 29 769 человек, зарегистрировано 1 456 летальных случаев.

За сутки зафиксировано 809 новых инфицированных коронавирусом.

Иллюстрация REUTERS

Ситуация на Донбассе

16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов оккупантов пострадали четверо военных.

Главные новости Украины: что важно знать 17 июля 2020

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