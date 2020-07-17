Главные новости Украины за 17 июля: заболеваемость COVID-19 и усиление карантина на Киевщине

В Украине продолжается карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине болезнь COVID-19 подтвердили у более 80 человек. На Киевщине решили усилить некоторые карантинные ограничения.

Карантин в Украине

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что на национальном уровне Украина готова к ослаблению карантина, но в некоторых регионах ограничения наоборот необходимо усилить.

В Киевской области с сегодняшнего дня усилят некоторые карантинные ограничения.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 264 случая COVID-19, выздоровели 29 769 человек, зарегистрировано 1 456 летальных случаев.

За сутки зафиксировано 809 новых инфицированных коронавирусом.

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