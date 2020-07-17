США в годовщину катастрофы MH17 обратились к России (видео)

Также в США призывают РФ сотрудничать со всеми государствами, которые добиваются установления справедливости по делу о сбивании самолета.

В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию помочь привлечь лиц, обвиняемых по делу о сбивании малайзийского самолета рейса MH17, к судебному процессу, который проходит в Нидерландах.

Об этом говорится в видеозаявлении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, размещенном в Twitter.

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким 298 невинных мирных граждан, находившихся на борту рейса MH17 авиакомпании "Малазийские авиалинии" и погибших в этот день шесть лет назад. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета безопасности ООН № 2166, которая требует привлечь к ответственности лиц, причастных к этой катастрофе, и полное сотрудничество всех государств по установлению ответственности", - отметила Квин.

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Также она заявила, что Россия должна гарантировать, что любые обвиняемые лица, находящиеся в России или на подконтрольной России территории, предстанут перед правосудием.

"Россия неоднократно препятствовала мерам по урегулированию конфликта на востоке Украины, который она начала и продолжает разжигать. Россия должна ввести всестороннее прекращение огня, вывести свои войска и тяжелое вооружение, поддержать расформирование вооруженных формирований, действующих на Донбассе, и вернуть Украине контроль над ее международно признанными границами", - отметила Квин.

Американский дипломат добавила, что также США призывают Россию прекратить оккупацию Крыма, вернуть Украине контроль над полуостровом и освободить всех украинских политических заключенных.

Квин заверила, что США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.

"Мы уверены, что нидерландская правовая система установит истину и обеспечит справедливость в судебном процессе по рейсу MH17", - отметила Квин.

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Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

В 6-ю годовщину сбивания #MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, которые потеряли жизнь. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. pic.twitter.com/JohDtVRNVg — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2020

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "главой 2-го отдела ГРУ" ДНР ", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который руководил "разведывательным батальоном" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начался 9 марта 2020 года.

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