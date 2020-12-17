В Украине тем временем действуют карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.

В Украине третий день подряд количество людей, выздоровевших от коронавируса, превышает число новых заболевших за сутки. Переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер от коронавируса.

Заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки выявили 12047 новых случаев инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 заболел 931751 украинец, 548356 - выздоровели, 15996 - умерли.

Смерть Кернеса

Переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом в своем Telegram сообщил бизнесмен Павел Фукс.

Рассмотрение Радой назначения трех министров

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть назначение министров аграрной политики, энергетики и образования.

Перемирие на Донбассе

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Главные новости Украины: что важно знать 17 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская