В Украине третий день подряд количество людей, выздоровевших от коронавируса, превышает число новых заболевших за сутки. Переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер от коронавируса.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки выявили 12047 новых случаев инфицирования коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 заболел 931751 украинец, 548356 - выздоровели, 15996 - умерли.
Смерть Кернеса
Переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом в своем Telegram сообщил бизнесмен Павел Фукс.
Рассмотрение Радой назначения трех министров
Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть назначение министров аграрной политики, энергетики и образования.
Перемирие на Донбассе
С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Главные новости Украины: что важно знать 17 декабря 2020
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