Акция малых предпринимателей на Майдане Независимости в Киеве продолжается.

Движение "SaveФОП" не будет создавать партию, а будет добиваться своих требований как общественно-политическое объединение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер акции Сергей Доротич, выступая перед участниками акции протеста на Майдане Независимости в Киеве.

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"Если мы создадим партию и даже фракцию в парламенте, то это будет примерно 50 человек - они ничего не решат в парламенте. К тому же функционирование партии предполагает постоянную политическую деятельность, ячейки в каждом регионе, отчетность, расходы, много бумажной работы. Нам необходимо сосредоточиться на создании мощного общественно-политического движения, чтобы требовать от действующих парламентских партий выполнения наших требований", - сказал он.

Акция предпринимателей на Майдане Независимости продолжается. Как и ранее полиция следит, чтобы никто туда не проносили предметы по обустройству быта.

Сейчас там находятся около сотни предпринимателей.

Протесты ФОПов в центре Киева

15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности началась акция протеста представителей движения «SaveФОП», которые требовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Правоохранители снесли палатки ФОПов на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре Киева пострадали почти 40 правоохранителей.

На следующий день, 16 декабря, акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным способом.

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Автор: Дмитрий Хилюк