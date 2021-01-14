После новогодне-рождественских праздников в Украине набирает новые обороты коронавирус. С сегодняшнего дня предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок в здания и транспорт.
Послепраздничная ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 7925 человек.
С начала пандемии COVID-19 заболели 1138764 украинца, из которых 837063 – выздоровели, 20376 – умерли.
Штрафы для предпринимателей за неношение маски
С сегодняшнего дня, 14 января, украинских предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок в здания и транспорт.
Война на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил за сутки оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Главные новости Украины: что важно знать 14 января 2021
- Спасатели предупредили украинцев о сильном морозе: температура упадет до -21°
- Россия должна ответить за все преступления в Украине - главнокомандующий ВСУ
- В Украине начал дешеветь доллар
- Хорватия обновила правила въезда для украинцев
- Элитная яхта, инцидент в самолете и русский язык: журналисты показали экзотический отдых Порошенко (видео)
- На столичном Майдане, где все еще протестуют ФОПы, произошла стычка из-за печенья (видео)
- Правительство повысило минимальную зарплату госслужащим
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram