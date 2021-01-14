Украина в настоящее время живет в условиях локдауна, введенного для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

После новогодне-рождественских праздников в Украине набирает новые обороты коронавирус. С сегодняшнего дня предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок в здания и транспорт.

Послепраздничная ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 7925 человек.

С начала пандемии COVID-19 заболели 1138764 украинца, из которых 837063 – выздоровели, 20376 – умерли.

Штрафы для предпринимателей за неношение маски

С сегодняшнего дня, 14 января, украинских предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок в здания и транспорт.

Война на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил за сутки оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 14 января 2021

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Автор: Алина Вишневская