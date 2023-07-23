На Закарпатье и юге страны температура может подняться до +32.

В конце недели погода в украинских городах стабилизировалась. Новая неделя в Украине начнется с возвращения жары. Столбики термометров кое-где будут подниматься до + 29...+30 градусов, прогнозирует Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 24 июля, по всей Украине переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет достигать +12...+17 (в южной части – значительно теплее, +17...+22). Днем в украинских городах + 24...+29. На Закарпатье и юге страны температура может подняться до +32.

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В столице в понедельник ожидается температура ночью +12...+17, а днем термометры будут показывать + 24...+29. В Киевской области днем и ночью будет жарче (ночью +15...+17, днем + 27...+ 29).

Приметы погоды 24 июля

24 июля христиане отмечают церковный праздник в честь святой Евфимии Всехвальной, а также киевской княгини Ольги.

Считается, что если в этот день в траве много росы, то помидоры и огурцы в этом году не уродятся. А вот если в этот день много мошкары – это к хорошему урожаю грибов.

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