В Варашском городском управлении образования приняли решение, что педагог может работать в лицее и в дальнейшем, но она должна соблюдать норму закона о ношении маски.

В городе Вараш Ривненской области суд оштрафовал учительницу украинского языка и литературы лицея №1 Жанну Тетеневу за отказ носить защитные средства.

Читайте такжеНардеп объяснил, от чего будет зависеть конкретная сумма штрафа за неношение маскиДело в том, что с начала учебного года во время образовательного процесса она отказалась носить маску, защитный щиток, а также измерять температуру.

Как говорится в решении Кузнецовского городского суда, педагог с 20-летним стажем должна будет заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина и 420 грн судебного сбора в госбюджет.

При рассмотрении судебного дела учительница не признала вины и объяснила, что не хочет носить маску и защитный щиток, потому что является христианкой. Администрация и коллеги лицея пытались убедить педагога не нарушать карантинные правила, но безрезультатно.

Суд постановил, что ссылка на вероисповедание "фактически сводится к избежанию административной ответственности за совершенное".

Как пишет издание "Вече", Тетенева и после решения суда отказывается носить средства защиты.

"Я христианка веры Евангельской и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски, и для меня ее надеть – это смерть", – сказала она.

В Варашском городском управлении образования приняли решение, что педагог может работать в лицее и в дальнейшем, но она должна соблюдать нормы закона о ношении масок.

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Автор: УНИАН