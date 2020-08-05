Полковник полиции, который был в заложниках у «полтавского террориста», уходит на пенсию

Полицейский утверждает, что причина ухода на пенсию не связана с критикой его действий во время операции по задержанию «полтавского террориста».

Начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковник Виталий Шиян, которого 23 июля в Полтаве взял в заложники вооруженный гранатой Роман Скрипник, уходит на пенсию по выслуге лет.

Эту информацию УНИАН подтвердил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Иван Выгивский.

«Он уходит на пенсию», - сказал Выгивский и заявил, что сегодня во время совещания в главке руководство полиции области поблагодарило Шияна за работу.

Между тем, в рядах правоохранителей звучит множество разговоров о некомпетентности действий Шияна во время задержания и обезвреживания вооруженного мужчины.

В свою очередь Шиян заявил корреспонденту УНИАН, что действительно отслужил в полиции 25 лет и уходит на пенсию по выслуге лет.

При этом он подчеркнул, что причина ухода на пенсию не связана с критикой его работы.

«Я считаю, что во время спецоперации с «полтавским террористом» я был прав. Я обменялся с подчиненным...», - отметил Шиян.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Также злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться. Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, сбежал в лесопосадку.

Ночью, 1 августа, правоохранители установили местонахождение мужчины, однако, как заявили в Нацполиции, его действия начали угрожать жизни полицейских, поэтому снайпер обезвредил его.

В ГБР начали расследование по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство.

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