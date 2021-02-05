Перекрытие трассы протестующими привело к автомобильным пробкам.

Сегодня в Полтавской области протестующие против повышения коммунальных тарифов в двух местах перекрыли трассу «Киев-Харьков».

Читайте такжеШмыгаль напомнил, что тарифы на коммуналку не будут расти до конца зимыКак сообщает корреспондент УНИАН, участники митинга перекрыли трассу возле села Копылы и под Лубнами.

Протестующие сообщили, что перекрыли дорогу в знак протеста против повышения коммунальных тарифов.

Митингующие держат транспаранты: «Тарифы ЖКХ - это грабеж украинцев», «Снизьте тарифы», «Присоединяйтесь и не будьте равнодушными» и др.

Кроме этого, аналогичная акция состоялась в пгт Оржица, на улице Центральной.

Акции протеста контролируют сотрудники полиции, которые следят за общественным порядком.

Вместе с тем, перекрытие трассы протестующими привело к автомобильным пробкам.

Ситуация с тарифами в Украине

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ для населения в размере 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

В конце января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет подписан меморандум между местными органами власти и правительством, согласно которому до конца нынешнего отопительного сезона не будет допущен рост тарифов на тепло и горячую воду.

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Автор: Олег Булашев